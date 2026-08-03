Un agente de la Policía de Puerto Rico enfrenta dos cargos criminales por el delito de maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 por presuntos hechos cometidos contra una joven con quien sostuvo una relación durante 11 meses, informó la oficina de prensa de la Uniformada.

Los cargos fueron radicados durante la tarde del domingo en el Tribunal de Aibonito contra Dariel Otero Rodríguez, de 29 años y residente de Orocovis, quien labora como agente adscrito al distrito policíaco de Barranquitas.

Ficha policíaca del imputado, Dariel Otero Rodríguez, de 29 años y residente de Orocovis. ( Suministrada )

Se alega que en fechas previas Otero Rodríguez intimidó a la joven de 24 años, lo que le provocó temor por su seguridad y bienestar emocional, según la investigación realizada por el agente Jesús Pérez Rivera y la sargento Luz Rivera Robles, ambos de la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

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Además, las autoridades alegan que el pasado 31 de julio, mientras la joven realizaba una llamada telefónica, Otero Rodríguez presuntamente continuó con el patrón de maltrato emocional al dirigirle palabras ofensivas.

El caso fue presentado por la fiscal Andrea Santiago Giraldo ante la jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Aibonito, quien encontró causa probable para arresto por los cargos sometidos y le impuso una fianza de $40,000, además de supervisión electrónica y una orden de protección a favor de la joven.

Otero Rodríguez quedó en libertad luego de prestar la fianza mediante la organización COPS.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de agosto de 2026.