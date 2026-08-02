Una mujer de 76 años, residente en Guaynabo, fue víctima de una estafa luego de que una persona que se identificó como “Benito” presuntamente la engañara para que le enviara 37 tarjetas de regalo valoradas en $7,150.

Según la información preliminar de la Policía, la mujer indicó que recibió mensajes de texto a través de la aplicación WhatsApp de una persona que se hacía llamar “Benito”, quien le solicitó dinero en múltiples ocasiones desde el mes de abril hasta finales de julio.

La querella fue reportada el pasado jueves, 30 de julio, ante agentes del distrito de Guaynabo. Hasta el momento, la Policía no detalló el motivo que la persona le habría indicado a la perjudicada para solicitarle el dinero.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad, Robos, Timos y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la investigación.