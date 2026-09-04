La Policía confirmó el arresto en horas de la noche del jueves, de un individuo sospechoso del crimen de Sebastián Luicarl Martell Torres, el maestro de 26 años asesinado en horas de la madrugada del sábado en medio de un aparente intento de carjacking en Carolina.

En el incidente también resultó herido su hermano de 21 años. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina dieron con el paradero del presunto implicado en el asesinato en el pueblo de Gurabo y en horas de la noche era trasladado hacia la comandancia de Carolina.

De acuerdo con la pesquisa, los hermanos Martel Torres salieron de una actividad del Día Mundial del Gamer, en el Centro de Convenciones en Santurce y tuvieron la intención de visitar a su padre que se encontraba en la sala de emergencias del hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, cuando fueron interceptados por al menos tres pistoleros desde un vehículo en marcha desde el cual les dispararon.

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El conductor del Kia Rio, color azul y del 2023, Sebastián Luicarl, quien trabajaba como maestro de artes del Programa de Educación Especial, murió en la escena, mientras que su hermano, estudiante de astrofísica, permanece hospitalizado en condición de cuidado, pero estable.

El lunes trascendió que agentes del Negociado Federal de Investigaciones se encontraban colaborando con la pesquisa y existe la posibilidad, de confirmarse que en efecto, la muerte de Martell Torres fue el resultado de un intento de ‘carjacking, de que estos asuman la jurisdicción de la pesquisa.

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