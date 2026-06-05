Una conductora fue víctima de un carjacking a eso de las 5:02 de la madrugada de este viernes en la carretera PR-879, intersección con la PR-812, a la altura del sector Los Ocasio del barrio Guaraguao, en Bayamón.

Según la Policía, la querellante se encontraba en su Toyota Corolla cuando un vehículo blanco la impactó en la parte frontal. Acto seguido, del auto se bajaron cuatro individuos enmascarados y armados, quienes mediante amenaza e intimidación la despojaron de su celular.

Los asaltantes le ordenaron luego que se montara en la parte posterior del vehículo y la llevaron hasta un cajero automático de Banco Popular en el área de Bayamón, donde retiraron $500 de su cuenta.

Posteriormente, los individuos abandonaron a la mujer en medio de la carretera y se marcharon del lugar. La perjudicada resultó ilesa.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.