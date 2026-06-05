La Policía de Puerto Rico investiga un intento de carjacking reportado esta madrugada en la carretera PR-167, a la altura del barrio Buena Vista en Bayamón.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 5:05 a.m., cuando el querellante alegó que mientras transitaba por el lugar, un vehículo Hyundai Elantra impactó la parte posterior de su Nissan Sentra.

Acto seguido, de dicho vehículo se bajó un individuo encapuchado que presuntamente le apuntó con un arma de fuego al conductor y realizó varios disparos.

El perjudicado trató de huir, pero perdió el control del vehículo y chocó. A pesar del violento ataque, logró salir ileso del incidente.

Tras los hechos, los sospechosos abandonaron la escena.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.