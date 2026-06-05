Un taxista fue víctima de un robo a mano armada esta madrugada en Santurce, luego de ser interceptado por tres individuos armados mientras realizaba una parada para dejar a una turista, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de la 1:57 a.m. en la marginal de la Baldorioty de Castro, intersección con la calle Duffaut Plaza.

El taxista indicó que mientras detenía el vehículo para dejar a una turista en su destino, tres sujetos se le acercaron y, mediante amenaza e intimidación y portando armas de fuego, le anunciaron el asalto.

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Los individuos lo despojaron de una cadena tipo cubana valorada en $15,000, una pulsera de cinco quilates valorada en $5,000, un reloj Invicta estimado en $1,000, documentos personales y $500 en efectivo.

Tras cometer el robo, los asaltantes huyeron del lugar en un rumbo desconocido, sin causarle daños físicos al perjudicado.

El caso fue investigado preliminarmente por el policía municipal Armando Vázquez, quien refirió el incidente a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.