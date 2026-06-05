Dos hombres fueron arrestados anoche luego de que presuntamente ocasionaran daños a una antena de la compañía Claro en Coamo con el aparente propósito de robar cablería de cobre.

Según informó la Policía, los arrestos se realizaron a eso de las 7:34 p.m. en las instalaciones de la antena SE-233, ubicadas al final de la calle 7 de la urbanización Jardines de Coamo.

Los detenidos tienen 41 y 26 años, y ambos residen en Barranquitas, indicó la Uniformada.

Como parte de la intervención, las autoridades ocuparon una guagua Ford F-150 blanca del año 1990.

A la escena acudieron el sargento William Rivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, y la agente Heidy Febus, de la División de Servicios Técnicos, quienes continuaron con la pesquisa.

El caso fue consultado con la fiscal Nanette Benítez, quien citó el caso para la posible radicación de cargos criminales contra ambos hombres.