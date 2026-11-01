Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto Turística Isla Verde, investigaron una querella por un robo reportado a eso de las 2:37 de la madrugada de hoy, domingo, en el sector Punta Las Marías, en Carolina.

Según la información preliminar, el querellante manifestó que, mientras se encontraba acompañado de un amigo y se disponían a marcharse, fueron interceptados por tres asaltantes vestidos de negro.

Acto seguido, uno de los sospechosos, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, los despojó de sus pertenencias.

En medio del asalto ocurrió un altercado físico, en el que una de las víctimas alegó haber sido golpeada en la cabeza con una silla de playa.

Tras lo ocurrido, ambos lograron abandonar el área y se dirigieron al supermercado SuperMax de Isla Verde, donde solicitaron ayuda.

Personal de Emergencias Médicas llegó al establecimiento, brindó asistencia a uno de los afectados y lo transportó a una institución hospitalaria. Su condición es estable.

El caso se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.