Un peatón sufrió heridas de gravedad tras ser atropellado por dos vehículos en la madrugada de este domingo, en el kilómetro 0.7 de la autopista José De Diego en jurisdicción de San Juan.

De acuerdo con la investigación del agente Roberto Aparicio Montes, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopista Buchanan, el accidente se reportó a las 12:51 a.m., cuando el conductor de una guagua Ford Explorer, color negro y del año 2000, Luis M. Vázquez Matos, de 52 años, no se percató que una persona estaba cruzando los carriles de derecha a izquierda en un área no provista para peatones.

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Al intentar maniobrar para esquivarlo lo impactó con la parte frontal y quedó sobre el bonete y el parabrisas frontal, pero al frenar de golpe el peatón salió expulsado cayéndo en otro carril, donde posteriormente una conductora de un Honda Accord, color negro y del año 2014, identificada como Nohely Almonte Rodríguez, de 28 años, que no vio el cuerpo tirado sobre el pavimento lo atropelló y quedó pillado debajo de su automóvil.

El hombre no fue identificado ya que no llevaba ningún documento entre sus pertenencias. Este se encuentra recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, ya que fue intubado y presenta un trauma en la cabeza. Su condición es crítica.

El agente le leyó las advertencias en ley a Vázquez Matos y le realizó la prueba de aliento en la cual arrojó 0.103% de alcohol en su organismo. La segunda conductora obtuvo resultados negativos.

La fiscal Jimara Gabriel Maisonet, impartió instrucciones para que se ocupara la guagua para su análisis pericial.