Un hombre fue asesinado por impactos de bala durante la noche de Halloween en la calle Campos de la barriada Bélgica, en Ponce.

Según el informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron a las 10:11 p.m. frente a un negocio por motivos que se encuentran bajo investigación, entre ellos la venganza.

La víctima no ha sido identificada, pero tiene un tatuaje con el apodo de “Berto” en el cuello.

Fue descrito como de unos 45 años de edad, tez blanca, estatura de 5 pies 8 pulgadas, 145 libras de peso, ojos marrones, pelo negro, barba y bigote corto. Vestía pantalón largo color crema y calzado deportivo color blanco y dorado. Además, tenia tatuajes en el área del rostro, pecho, espalda y brazos, los cuales no fueron descritos.

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En la escena se ocupó para investigación un vehículo marca Chevrolet Spark, color gris, el cual presentaba un impacto de bala en el cristal posterior.

La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto a la fiscal Jennifer Ortiz Rivera, se hicieron cargo de la investigación de la escena.

Según la Policia, en lo que va de año se han adjudicado 365 asesinatos, una diferencia de 18 menos que los reportados a esta fecha en el 2025.

El día de Halloween el año pasado ocurrieron cuatro asesinatos uno en el área policíaca de Mayagüez y tres en la de Caguas.