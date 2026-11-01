Un hombre fue tiroteado en la mañana de este domingo en la calle Principal de la urbanización Pradera del Sur en Santa Isabel.

Las autoridades fueron alertaas a eso de las 6:22 de la mañana de hoy, domingo, de que un hombre con heridas de bala había sido trasladado a un hospital.

El perjudicado, que no ha sido identificado, fue atendido por el médico de turno y referido al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Al momento se desconoce su condición.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, continuaran con la investigación correspondiente.