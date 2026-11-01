Hieren de bala a un hombre en callejón de Isla Verde
Los hechos ocurrieron esta madrugada.
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Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto Turística de Isla Verde, investigan una agresión grave reportada a eso de las 5:17 de la madrugada de hoy, en un callejón ubicado al lado del condominio Plaza del Mar.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos cerca del condominio en Isla Verde. Al llegar a la escena, los agentes localizaron a un hombre, quien al momento no ha sido identificado, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
El perjudicado fue atendido por paramédicos y transportado a una sala de emergencia donde los médicos de turno indicaron que su condición de salud era de cuidado.
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La agente Iannelle Pacheco, adscrita al mencionado precinto, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, cuyos agentes continuarán con la pesquisa.