Un robo se reportó a la 1:50 de la madrugada de hoy en Ponce, cuando tres individuos enmascarados y vestidos de negro amenazaron con un arma a varias personas, incluido un agente municipal, en la gasolinera Total que ubica en la carretera PR-123, a la altura de la urbanización Las Delias.

Según la Policía de Puerto Rico, el agente municipal alegó que mientras compartía con tres personas en el lugar, los sospechosos se acercaron a pie apuntando con un arma de fuego. Luego, les ordenaron que se tiraran al piso y que entregaran las llaves de sus vehículos.

Entonces, uno de los asaltantes le quitó el arma de reglamento al agente -una pistola Glock 22, calibre .40, con 16 municiones- la cual portaba en la cintura, junto a todo su equipo de trabajo que estaba en su auto.

Mientras tanto, otro de los sospechosos despojó a uno de los perjudicados de las llaves de su vehículo, que contenía $1,000 en efectivo.

Los vehículos hurtados fueron identificados como:

Toyota Tacoma, del año 2016, color blanco, aros color ladrillo y tablilla 956-951.

Toyota Tacoma, del 2018, color gris, aros negros y tablilla 990-440.

Tras cometer el delito, los tres sospechoso huyeron a bordo de los vehículos robados.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.