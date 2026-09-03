Tres individuos armados y con el rostro cubierto irrumpieron en una residencia de la urbanización Gardenville, en Guaynabo, y se llevaron prendas de oro y diamantes valoradas en aproximadamente $300,000, informó la Policía.

El robo domiciliario se reportó durante la noche del martes, mientras el perjudicado se encontraba en su hogar junto a su esposa.

Según la información preliminar, los tres sujetos entraron al área de la sala y bajo amenaza e intimidación exigieron sus pertenencias.

En medio del asalto, uno de los individuos agredió al hombre en la cabeza con la parte posterior de un arma de fuego.

Posteriormente, los asaltantes se dirigieron a un clóset, donde se apropiaron de varias prendas de oro y diamantes valoradas en unos $300,000. Además, los sujetos se llevaron un bulto marca Louis Vuitton valorado en aproximadamente $6,000.

Tras cometer el robo, los tres individuos abandonaron la residencia.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.