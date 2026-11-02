Dos individuos encapuchados y armados con pistolas asaltaron una gasolinera Texaco y se apropiaron de $600 en efectivo y la nómina de los empleados, durante un robo reportado en la madrugada de hoy en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, informó la Policía.

Según la información preliminar, los dos sospechosos, vestidos de negro, llegaron al establecimiento ubicado en la carretera PR-866, donde se encontraba trabajando el querellante.

Mediante amenazas e intimidación, los individuos se apropiaron del dinero de la caja registradora y de la nómina de los empleados, cuya cantidad no ha sido precisada.

Tras cometer el robo, los sospechosos abandonaron el lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la investigación.