Un camionero de 32 años fue asesinado a tiros la tarde del martes en la carretera PR-1, frente a la entrada del residencial San Carlos, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Felipe R. Fontánez Fontánez, residente del lugar y quien no poseía expediente criminal, indicó la Uniformada.

Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 6:49 p.m. luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre detonaciones y se observó un automóvil color gris salir del lugar.

Fontánez Fontánez fue transportado al Hospital Menonita en un vehículo privado, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

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El occiso tenía licencia para la posesión de armas de fuego. Una pistola fue recuperada en su apartamento.

Como evidencia se ocuparon 27 casquillos de rifle, y 15 calibre 9 milímetros, entre otros fragmentos de plomo recuperados.

El agente de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, José M. Cruz Martínez investigó la escena junto al fiscal Amed Rivera Millán.

Otros asesinatos recientes

Este es uno de tres asesinatos reportados por la Policía en menos de 24 horas.

Este miércoles, a eso de las 3:58 a.m., otro hombre fue asesinado a tiros frente al edificio 11, cerca de la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real, en Fajardo, por motivos que se investigan.

Sonny Reyes Lebrón, fue asesinado el 29 de julio de 2026, en la cancha del residencial Puerto Real, en Fajardo, ( Suministrada por la Policía )

La víctima fue identificada como Sonny Roberto Reyes Lebrón, de 35 años, quien poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el año 2024. Se desconoce la disposición del caso.

El agente Julio Prado García, de la División de Homicidios del CIC de Fajardo investigó el caso junto al fiscal Emanuel Ramos.

Mientras, que eso de las 7:20 a.m. del martes, fue localizado el cadáver baleado de un hombre, atado de manos y tobillos, en el área verde de la carretera PR-843, en Trujillo Alto.

La víctima fue descrita como un hombre de entre 45 y 55 años, de tez trigueña, aproximadamente 140 libras de peso y 5 pies y 4 pulgadas de estatura. Además, tenía varios tatuajes, entre ellos un payaso en el brazo izquierdo, una pieza de ajedrez y unos dados, un sol en la espalda y otros borrosos en el pecho.

Según estadísticas preliminares de la Policía a esta fecha se han reportado 268 asesinatos, una diferencia de 10 más, que en el 2025.