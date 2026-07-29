Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este miércoles frente al apartamento 58, cerca de la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el crimen fue reportado a eso de las 3:58 a.m., luego de que una llamada al precinto de Fajardo alertara a las autoridades sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado tendido sobre el pavimento. Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, junto al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.