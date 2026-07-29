Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros la tarde del martes en la carretera PR-1, frente a la entrada del residencial San Carlos, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Felipe R. Fontánez Fontánez, residente del lugar y quien no poseía expediente criminal, indicó la Uniformada.

Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 6:49 p.m. luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre detonaciones.

Fontánez Fontánez fue transportado al Hospital Menonita, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

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La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Ángel Luis Malavé De Jesús, adscrito al distrito policíaco de Caguas, quien refirió el caso a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.

Otros asesinatos recientes

Este es uno de tres asesinatos reportados por la Policía en menos de 24 horas.

A eso de las 7:20 a.m. del martes, fue localizado el cadáver baleado de un hombre, atado de manos y tobillos, en el área verde de la carretera PR-843, en Trujillo Alto.

La víctima fue descrita como un hombre de entre 45 y 55 años, de tez trigueña, aproximadamente 140 libras de peso y 5 pies y 4 pulgadas de estatura. Además, tenía varios tatuajes, entre ellos un payaso en el brazo izquierdo, una pieza de ajedrez y unos dados, un sol en la espalda y otros borrosos en el pecho.

Mientras, este miércoles, a eso de las 3:58 a.m., otro hombre fue asesinado a tiros frente al apartamento 58, cerca de la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real, en Fajardo. Al momento, la víctima no ha sido identificada.