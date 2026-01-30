Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala esta mañana en la avenida San Ignacio, frente a una gasolinera Gulf de Altamesa, en Puerto Nuevo, informó la Policía.

Según información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 6:24 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Se indicó que uno de los perjudicados murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, se dirigieron al lugar para iniciar la pesquisa.

