En medio del pico de la temporada, el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC) se encuentra vigilando una onda tropical que se espera salga de África en los próximos días y que pudiera tener algún desarrollo ciclónico.

“Se pronostica que una onda tropical emerja frente a la costa occidental de África en un par de días. Las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo lento del sistema durante el fin de semana y principios de la próxima semana, a medida que la onda se desplace hacia el oeste o oeste-noroeste a unas 15 millas por hora sobre el Atlántico tropical oriental y central", lee el informe sobre la perspectiva del trópico del NHC.

La agencia le concedió un 30 por ciento de probabilidad ciclonica al sistema en los próximos siete días, sin embargo, para las próximos 48 horas tiene un cero por ciento.

Al momento es la única onda tropical a la que el NHC le echa el ojo en una fecha donde históricamente la cuenca del Atlántico se encuentra activa de ondas tropicales, tormentas y hasta huracanes.

Si la onda se convirtiera en tormenta llevaría por nombre Gabrielle.

La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Aunque en un principio los expertos pronosticaban un período más activo de lo normal, aofrtunadamente al momento ha sido una más tranquila de lo esperado.

Sin embargo, en agosto el huracán Erin llegó a elevarse a categoría 5 con vientos de 160 millas. El sistema pasó a unas 135 millas al norte de Puerto Rico causando fuertes lluvias en la región y ventolera.