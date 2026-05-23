Al menos cuatro robos en gasolineras de Aguadilla y Moca, se reportaron en el transcurso de pocas horas durante la madrugada del sábado, informó la Policía.

El primero de los atracos ocurrió en la gasolinera Gulf de la avenida Victoria en Aguadilla, donde según el querellante, un individuo armado irrumpió en el establecimiento y anunció el robo. Sin embargo, el cajero del establecimiento se hallaba resguardado en una cabina blindada, donde logró esconderse mientras el asaltante golpeaba el cristal.

Tras esto, el asaltante huyó del lugar. No quedó claro si el ladrón logró cargar con dinero o mercancía del establecimiento. El individuo fue descrito como tez blanca y vería chaqueta negra y pantalón corto.

PUBLICIDAD

Minutos más tarde, un individuo con una descripción similar irrumpió en la gasolinera Mobil 1, de la PR-2, kilómetro 129.6 del barrio Victoria de Aguadilla. El individuo, de tez blanca y que vestía chaqueta negra, pantalón corto y portaba un arma de fuego, logró apropiarse de un blower de hojas marca Ryobi, con su cargador y batería, cigarrillos electrónicos y mercancía. También le ocasionó daños a los cristales de la caiba, la puerta posterior del establecimiento y a un extinguidor de incendios.

Mientras que en horas de la mañana, un asaltante armado irrumpió en la gasolinera Gulf de la carretera PR-111, a la altura del kilómetro 4.6 en Moca y mediante amenaza e intimidación despojó a la empleada de $100 en efectivo. Del informe policíaco no se desprende descripción del asaltante. Minutos después, otro asalto a mano armada se registró en la gasolinera Ultra Top de la PR-111, en el kilómetro 4. Durante este atraco, el individuo armado cargó con la cantidad de $8,000, de las máquinas tragamonedas del lugar, $40 en efectivo de la caja registradora y una cartera de color negro.

Todos los casos fueron referidos a la división de Robos del CIC de Aguadilla, donde el agente Luis Pérez Badillo se haría cargo de la pesquisa.