Una balacera registrada anoche frente a una residencia en la calle Flamboyán de la urbanización Culebrinas, en San Sebastián, dejó el saldo de un hombre muerto y otro herido, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 11:30 p.m., mientras ambos se encontraban conversando frente a la residencia cuando un vehículo compacto de color azul pasó por el lugar y, desde su interior, realizaron múltiples disparos. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

La ráfaga de disparos alcanzó a Enrique Vargas Farías, de 33 años, quien murió mientras era transportado a un hospital.

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En el incidente también resultó herido un hombre de 52 años, quien recibió atención médica en un hospital de la región. El médico de turno indicó que presentaba una herida de bala con entrada y salida en la pierna derecha, por lo que quedó hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, capitán Luis R. Domenech Miranda, explicó que al presente no se ha establecido el motivo del crimen.

“Ellos estaban frente a la residencia conversando y un vehícyulo enmarcha pasa y hace detonaciones...al momento no estamos descartando nada, no podemos establecer un móvil porque estamos investigando todos los ángulos”, subrayó el capitán.

El occiso no tenía antecedentes penales ni se ha establecido si era el blanco de los delincuentes, añadió.

Los investigadores van a recorrer la avenida para identificar aquellos negocios donde tengan cámaras de seguridad que apunten al ángulo de la escena en busca de pistas del autor o autores del crimen.

También observó que se han recibido confidencias que se encuentran investigando.

La investigación está a cargo del agene Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, bajo la supervisión de Domenech Miranda y la fiscal Paola Reyes.