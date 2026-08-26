Una adulta mayor de 70 años resultó herida de bala durante la noche del martes mientras se encontraba afuera de su residencia en el sector El Chícharo, del barrio Dajaos, en Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, la mujer se encontraba en el exterior de su vivienda cuando escuchó varios disparos. Poco después, se percató de que había sido alcanzada por una bala en la pierna derecha.

La perjudicada fue atendida por paramédicos y posteriormente transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos al precinto de Dajaos atendieron inicialmente la querella, registrada a eso de las 11:22 p.m. del martes. El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.