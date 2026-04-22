Balacera frente a banco en Vega Alta deja dos heridos
Los perjudicados estaban dentro de un carro cuando fueron atacados por varios individuos.
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Dos hombres resultaron heridos esta madrugada tras una balacera ocurrida frente a un banco en el centro comercial Gran Caribe Mall en Vega Alta, informó la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre personas heridas de bala a eso de las 2:53 a.m.
Según la investigación inicial, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo Honda Accord color oro cuando llegaron a una institución bancaria para retirar dinero.
En ese momento, varios individuos se les habrían acercado y les realizaron múltiples disparos, hiriendo a los dos hombres.
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Ambos fueron transportados a un hospital. Al momento, se desconoce su condición de salud.
La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja tiene a cargo la investigación, bajo la supervisión del teniente Alexis Soberal.