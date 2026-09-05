Una balacera registrada en la barriada Capetillo de Río Piedras, dejó el saldo de un hombre y una mujer heridos.

Los hechos se reportaron a eso de las 2:15 de la madrugada del sábado en la calle 12, intersección con la calle Del Parque, de la mencionada barriada. De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía, agentes adscritos al precinto de Río Piedras, realizaban un patrullaje preventivo por el sector, cuando fueron alertados sobre un incidente con varios heridos de bala.

Al llegar al lugar, localizaron a las víctimas, de 23 y 24 años, respectivamente. Estos presentaban impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Estos fueron atendidos por paramédicos en la escena y trasladados a un hospital. No se ofrecieron detalles sobre el estado de las víctimas.

El caso fue referido a agentes de la división de Homicidios del CIC de San Juan, quienes se harían cargo de la pesquisa.