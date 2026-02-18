Un joven de 19 años resultó herido de bala en hechos reportados en horas de la noche del martes en el área de los campers del balneario Seven Seas, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

El perjudicado, quien es residente de Ceiba, recibió un disparo con entrada y salida en el área del rostro mientras se encontraba en el lugar, en circunstancias que aún son investigadas.

El joven fue transportado en un vehículo privado a un hospital. Su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo se hicieron cargo de la pesquisa.