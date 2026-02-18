El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce activó el protocolo de feminicidio tras el asesinato de una conductora ocurrido esta madrugada en el interior de un automóvil en Yauco.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 4:26 a.m. en la carretera PR-359, en la entrada al barrio Cambalache, según datos suministrados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa.

El cadáver de la mujer fue hallado en el asiento del conductor de un vehículo marca Toyota Tercel, color azul y del año 1994, que chocó con la verja de una finca.

En el exterior de la escena se observaron casquillos de bala.

La conductora, de 35 a 40 años, era de tez oscura, cabello negro, 5′8″ de estatura y 165 libras de peso. Vestía una camiseta gris, pantalón tipo sudadera negro y sandalias blancas.

La occisa presentaba tatuajes de imágenes y letras en ambos brazos los cuales no fueron descritos.

Se ocupó como evidencia casquillos de rifle y de calibre .40.

El automóvil está registrado a nombre de un hombre vecino de Ponce.

Este es el primer asesinato ocurrido este año en Yauco.

El agente Héctor L. Cappa Mateo, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce y la fiscal Limari Cobián, investigaron la escena.