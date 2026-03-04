El incendio de grandes proporciones que se desató a eso de las 2:30 de esta madrugada en la planta de reciclaje Puerto Rico Pallet Recycling, ubicada en la carretera PR-2, a la altura del barrio Espinosa, en Dorado, fue extinguido en horas del mediodía por el personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, confirmó Ivonne Rosario, portavoz de la agencia.

Una vez la escena esté asegurada, un inspector de incendios la evaluará para establecer la causa y el origen del fuego.

El tramo de la PR-2 en dirección de Vega Alta hacia Dorado, en la entrada de la urbanización Los Montes, permanece cerrado.

PUBLICIDAD

(Preliminar)- Bomberos trabajan en la extinción de un fuego reportado en una planta recicladora en la carr #2 Bo.... Posted by Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico on Wednesday, March 4, 2026

No se reportan personas heridas.

Bomberos de las estaciones de Dorado, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón y Corozal estuvieron a cargo de las labores para extinguir el incendio con el apoyo de los camiones escalera de Hato Rey y Barceloneta, un tanquero de Caguas y personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Bayamón, Toa Bala y Dorado.

Bomberos del Ejército de los Estados Unidos del Fuerte Buchanan también asistieron a la escena y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados envió dos camiones cisterna.

Se evalúa la cuantía de los daños.