La División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a cuatro adolescentes que abandonaron el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Miramar.

Damon Córdova Rivera, de 15 años, Jaqxiel M. Jamil Valentín y Yadiel Torrales Lazú, ambos de 16 años, abandonaron el hogar el 27 de agosto en horas de la noche, mientras que Florentino Elías William Franco, de 14 años, tomó sus pertenencias y se marchó la noche del día siguiente, según narró el encargado del hogar, Rodolfo De Los Ángeles Vega Carranza.

William Franco es de tez blanca, tiene una estatura de 5 pies con 3 pulgadas y pesa 110 libras, y tiene cabello castaño y ojos marrones. Vestía una camisa gris, un mahón azul y sandalias.

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Córdova Rivera, que vestía un abrigo gris y un pantalón color negro y largo, fue descrito como tez blanca, de 5 pies con 9 pulgadas de estatura, 154 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Jamil Valentín mide 5 pies con 7 pulgadas de estatura, es de tez trigueña, pesa unas 149 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. La última vez que lo vieron vestía ropa y calzado color negro y pantalones cortos.

Mientras, Torrales Lazú tiene una estatura de 5 pies con 10 pulgadas y pesa 143 libras, y tiene cabello castaño y ojos marrones. Vestía un abrigo y tenis color negro.

Si los has visto llama a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2463 y 2464, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.