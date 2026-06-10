Dos individuos identificados como Solomon R. Anderson II Custodio, de 30 años y José L. Pereira Bañola, de 39 años, fueron acusados en ausencia por un asesinato ocurrido el 22 de noviembre en Carolina.

A los hombres se les imputa la muerte de Miguel A. Reyes Canales, de 30 años, registrado en el negocio Hugo’s Sport bar, de la carretera 850 en Carolina. Según las alegaciones, ambos hombres, en común y mutuo acuerdo dispararon contra Reyes Canales, causándole la muerte en el acto.

Contra los hombres se radicaron cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Contra Pereira Bañola también se radicaron cargos por apropiación ilegal y agresión menos grave. Del comunicado emitido por la Policía no se desprenden los hechos por los que se radicaron esos cargos. Mientras que contra Anderson II Custodio se radicaron cargos por disparar o apuntar con un arma de fuego.

El sargento Eric Rodríguez Calderón, de la división de Homicidios consultó el caso con el fiscal Carlos Gómez, quien llevó el caso ante el juez Orlando Puldón Gómez, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y les impuso fianzas ascendentes a $1.2 millones a cada uno.

La Policía solicitó a la ciudadanía que de tener información que pueda ayudar a dar con el paradero de estos individuos, se comunique a la línea para confidencias de la Policía de Puerto Rico, al 787-343-2020.