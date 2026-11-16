Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas, capturaron este lunes en Gurabo al fugitivo Kelvin Pagán Ramos, de 31 años y vecino de Juncos, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $550,000, expedida por la jueza Karina Díaz Pérez.

Según el informe de novedades de la Policía, el arrestado enfrenta cargos por los delitos de tentativa de asesinato, poner en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego.

Los sucesos por los que fue acusado ocurrieron en horas de la madrugada del sábado, 17 de octubre, en el negocio Joneshi Pub en Juncos, donde se alega que apuntó con un arma de fuego y le realizó varios disparos a un hombre de 29 años, a quien alcanzó con un balazo en el cuello. No se reveló el motivo.

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Durante la intervención para su arresto, que se llevó a cabo en horas de la mañana de hoy, Pagán Ramos intentó huir e impactó tres vehículos los cuales resultaron con daños, siendo detenido finalmente, en la carretera PR-189 en Gurabo.

También arrestaron a su acompañante, una mujer de 27 años y se ocupó un rifle, tres cargadores, 97 municiones para rifle, 40 municiones calibre .38, e incautaron el vehículo Mazda GLC, en el que transitaban.

Ambos fueron transportados a la celda de la Comandancia de la Policía en Caguas.

Posteriormente, se consultará con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) para que determine si va asumir la jurisdicción del caso.