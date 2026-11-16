Un grupo de trabajo integrado por agentes de la División de Vehículos Hurtados y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, fue activado para investigar el caso de escalamiento en la residencia de quien fuera candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de la Ciudad Señorial en las pasadas elecciones, el licenciado Pablo Colón Santiago.

De acuerdo con la querella, los hechos fueron reportados por el afamado abogado criminalista, en la mañana del 12 de noviembre en una residencia de la urbanización Mansiones del Sur, en la Ciudad Señorial, donde una o más personas con libre acceso lograron acceso al interior.

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Los delincuentes se apropiaron de una caja fuerte, con una cantidad no determinada de dinero en efectivo y prendas en oro y diamantes. Inicialmente se estimó su valor global en $600,000.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), el capitán Edgardo González, explicó que en horas del mediodía del 12 de noviembre se localizó un vehículo marca Mazda C-X5, color azul y del año 2022, en el sector Ojo de Agua, cerca de la vivienda, el cual fue hurtado por él o los sospechosos.

Como el delito del hurto de vehículos es de mayor peso, esa división tiene a cargo la pesquisa. No obstante, asignó a dos agentes para que brinde apoyo con la descarga de imágenes de vídeos de seguridad, entrevistas y manejo de cualquier otra evidencia.

Se localizaron, además, cámaras de seguridad en esa ruta las cuales serán examinadas en busca de pistas para la identificación y arresto de los involucrados.

El vehículo fue ocupado para tomarle muestras de ADN y levantar huellas para su esclarecimiento.

Sobre la posibilidad de que se trate de un grupo organizado que se esté dedicando a cometer este tipo de escalamiento, el capitán González, expresó que al momento no están ante ese escenario.