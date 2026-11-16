Una querella por escalamiento en el restaurante El Platanal, situado en el centro comercial Plaza del Norte, en Hatillo, fue radicada en la mañana de este lunes, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La querellante notificó que alguien forzó la puerta frontal del negocio, apropiándose ilegalmente de un sobre con $1,437 en efectivo, del cuadre de las cajas registradoras, que se encontraban en el interior de la caja fuerte.

El agente Luis D. Abreu, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, continuará con la pesquisa.