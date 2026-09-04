La división de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó hoy cargos contra un empleado de una institución financiera que accedió ilegalmente a la cuenta bancaria de un adulto mayor de 71 años y se apropió de más de $29,000.

Una investigación interna del banco reveló que, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, el sospechoso, identificado como Gadiel J. Rosado Alvarado, de 38 años, aprovechó el acceso que tenía como empleado de la institución bancaria para extraer el dinero de la cuenta del septuagenario y realizar pagos a su tarjeta de crédito.

El banco refirió los hallazgos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude contra Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas y la agente Kariana Lasalde, culminó la pesquisa sobre el esquema de fraude por la totalidad de $29,806.

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Al determinarse que dichas transacciones no habían sido autorizadas por el cliente, la institución bancaria tuvo que restituir la totalidad de los fondos al perjudicado, asumiendo la pérdida económica ocasionada.

Por estos hechos, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos, presentó tres cargos contra Rosario Alvarado por fraude, maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal agravada.

El juez Rafael Pares Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000. El imputado permanecerá en libertad bajo supervisión electrónica.

A Gadiel J. Rosario Alvarado, se le radicaron cargos por fraude, maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal agravada. ( Suministrada por la Policía )

“Los adultos mayores tienen derecho a manejar sus bienes y recursos económicos con seguridad y sin temor a que alguien se aproveche de su información o del acceso que pueda tener a esta. Este tipo de conducta afecta no solo su patrimonio, sino también la tranquilidad y la confianza que deben tener al realizar sus gestiones financieras”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 17 de septiembre.