La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó esta tarde que la Fiscalía de Bayamón presentó ayer cargos criminales contra un hombre que fue captado en video hurtando piezas de un vehículo en el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol en Bayamón.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, cuando el sujeto hurtó los espejos retrovisores de un vehículo que se encontraba en el estacionamiento del centro comercial.

El momento quedó captado en video y las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales. En el video se observa al hombre arrancando el retrovisor de un vehículo, mientras tiene otro carro con el bonete y la puerta del conductor abiertos.

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Como resultado de la investigación, el sospechoso fue identificado como Ángel Manuel Meléndez Ferrer, quien posteriormente admitió haber cometido los hechos.

El fiscal Gustavo Vélez Acevedo formuló cargos contra Meléndez Ferrer por violación al Artículo 199 del Código Penal de Puerto Rico, por daño agravado, y al Artículo 19 de la Ley Número 8 de 1987, conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular.

“Los delitos contra la propiedad afectan directamente a los ciudadanos y no deben minimizarse. En este caso, la evidencia disponible y el trabajo investigativo permitieron identificar al imputado y presentar los cargos correspondientes. Continuemos trabajando juntos para procurar que quienes incurran en estas conductas respondan ante la ley”, expresó la secretaria de Justicia en declaraciones escritas.

El juez Juan Gabriel Portell Maldonado, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa por todos los cargos y le impuso una fianza global de $15,000.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 16 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Franceshka Negrón Sares.