Luis Martel, padre del maestro asesinado en un intento de “carjacking”, acudió a Facebook para expresar su confianza en que el crimen de su hijo Sebastián Luicarl Martel Torres, de 26 años, no quedará impune, tras la pesquisa pasar a la jurisdicción federal al ejecutarse anoche en Gurabo el arresto anoche de uno de los sospechosos.

En medio del asalto, el hermano de la víctima, de 21 años, quien viajaba como pasajero, resultó herido de bala de gravedad y corrió por su vida hacia una gasolinera aledaña en busca de ayuda.

“Hijo las autoridades ESTATALES y FEDERALES están a punto de culminar este capítulo. Recordemos que (a) tú hermano Dios nos lo concedió por un tiempo más, MIENTRAS el criminal estuviera libre TU HERMANO DEL ALMA corría peligro. GRACIAS TE DOY POR DARLES PISTAS A LAS AUTORIDADES Desde CIELO y conseguir en tiempo récord una captura que por el momento nos da un poco de alivio. Sebastián Martel Torres GRACIAS. Sabemos que esto no quedará impune”, publicó esta mañana.

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El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) asumió anoche la jurisdicción de la pesquisa del caso, según confirmó la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, tras el arresto que se produjo en la calle 5 de la urbanización El Vivero.

Al momento del arresto, el hombre, identificado como Jorge Castro Ramos, de 55 años, habría hecho unas admisiones a los agentes sobre su participación en el crimen. Este posee antecedentes penales que data de años atrás por el delito de apropiación ilegal. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

La investigación del CIC los condujo a localizar el automóvil marca Toyota Corolla en el que se desplazaba, el cual fue ocupado para fines periciales.

El detenido no actuó solo, lo que implica que la pesquisa con la que proseguirá el FBI no ha culminado.

El maestro fue asesinado a balazos en horas de la madrugada del sábado pasado, mientras transitaba por la carretera PR-860 en Carolina.

De acuerdo con la pesquisa, los hermanos Martel Torres salieron de una actividad del Día Mundial del Gamer, en el Centro de Convenciones en Santurce, y tuvieron la intención de visitar a su padre que se encontraba en la sala de emergencias del hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, cuando fueron interceptados por al menos tres pistoleros desde un vehículo en marcha, desde el cual les dispararon.

Martel Torres conducía un Kia Rio del año 2023, color azul, y murió en la escena mientras se encontraba al volante del vehículo.

El joven trabajaba como maestro de Artes del Programa de Educación Especial.

El agente Karl McDaniel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina, junto al fiscal Carlos Gómez González, investigaron el crimen.