El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) asumió la pesquisa sobre el asesinato de un maestro en horas de la madrugada del sábado en Carolina, tras el arresto el arresto ésta noche de un individuo, sospechoso del crimen, ocurrido en medio de un aparente ‘carjacking’.

La información fue confirmada por la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quien indicó que el arresto se produjo en la urbanización Vivero de Gurabo. Oliveras añadió que al momento del arresto, el individuo habría hecho unas admisiones a los agentes sobre su participación en el crimen.

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La inspectora explicó que los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina lograron dar con el paradero del individuo tras rastrear un vehículo en el que éste se desplazaba. “Ese vehículo nosotros lo identificamos basado en nuestra investigación. No voy a entrar en detalles dado que el FBI ya se expresó y asumió jurisdicción”.

Añadió que el automóvil, descrito como un Toyota Corolla, fue incautado por los agentes federales. En conversación telefónica con Primera Hora, la oficial reveló que él individuo detenido esta noche no actuó solo, sin embargo, no precisó cuantas personas estarían involucradas en el crimen y añadió que la pesquisa no ha culminado, aunque ahora el trabajo recae en los hombros de los agentes federales.

Sebastián Luicarl Martell Torres, el maestro de 26 años asesinado en horas de la madrugada del sábado en medio de un aparente intento de carjacking en Carolina. n el incidente también resultó herido su hermano de 21 años.

De acuerdo con la pesquisa, los hermanos Martel Torres salieron de una actividad del Día Mundial del Gamer, en el Centro de Convenciones en Santurce y tuvieron la intención de visitar a su padre que se encontraba en la sala de emergencias del hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, cuando fueron interceptados por al menos tres pistoleros desde un vehículo en marcha desde el cual les dispararon.

El conductor del Kia Rio, color azul y del 2023, Sebastián Luicarl, quien trabajaba como maestro de artes del Programa de Educación Especial, murió en la escena, mientras que su hermano, estudiante de astrofísica, permanece hospitalizado en condición de cuidado, pero estable.