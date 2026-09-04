Unos delincuentes se apropiaron de aproximadamente $23,000 en efectivo, prendas de oro valoradas en $6,000 y otros artículos durante un escalamiento reportado el jueves por la noche en una residencia del barrio Pasto, en Morovis.

Según informó la querellante a la Policía, alguien forzó la puerta principal y una ventana ubicada a su lado para entrar a la vivienda, localizada en el sector Orquídea.

Una vez en el interior, los delincuentes se apropiaron de un cheque por $10,000, $100 en billetes antiguos, documentos relacionados con una propiedad y una cartera que contenía identificaciones, una tarjeta ATH, un plan médico y un pasaporte.

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El escalamiento fue reportado a eso de las 7:07 p.m.

El agente Ángel Carrasquillo Ortiz, adscrito al distrito policíaco de Morovis, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.