Unos delincuentes se apropiaron de aproximadamente $23,000 en efectivo, prendas de oro valoradas en $6,000 y otros artículos durante un escalamiento reportado el jueves por la noche en una residencia del barrio Pasto, en Morovis.

Según informó la querellante a la Policía, alguien forzó la puerta principal y una ventana ubicada a su lado para entrar a la vivienda, localizada en el sector Orquídea.

Una vez en el interior, los delincuentes se apropiaron de un cheque por $10,000, $100 en billetes antiguos, documentos relacionados con una propiedad y una cartera que contenía identificaciones, una tarjeta ATH, un plan médico y un pasaporte.

El escalamiento fue reportado a eso de las 7:07 p.m.

El agente Ángel Carrasquillo Ortiz, adscrito al distrito policíaco de Morovis, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.