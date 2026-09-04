Una pelea entre dos confinados terminó con uno de ellos herido durante la tarde del jueves en la Institución Correccional Guayama 500, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron cerca de las 5:00 p.m., cuando el personal de custodia intervino en la pelea y se percató de que uno de los confinados presentaba sangrado en el muslo izquierdo.

El perjudicado fue llevado al área médica de la institución, donde recibió atención y posteriormente fue referido a Centro Médico en condición estable.

Los médicos diagnosticaron al confinado con una herida abierta y profunda en el muslo izquierdo, además de una laceración superficial en el muslo derecho, ambas compatibles con el uso de un objeto cortopunzante.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.