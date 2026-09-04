El Departamento de Justicia anunció la radicación de cargos contra un hombre que se alega fue el responsable de un accidente de tránsito que le costó la vida a una madre y a dos menores de edad, en hechos registrados el 23 de noviembre del año pasado frente a los Outlets de Canóvanas.

Contra Yensuel Pizarro Morales, quien al momento del accidente tenía 18 años, se radicaron tres cargos por ocasionar la muerte de tres personas mientras conducía un vehículo de motor. También se radicaron cargos por negligencia e imprudencia al conducir. La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía y le impuso una fianza global de $20,000.

PUBLICIDAD

La vista preliminar en su contra fue señalada para el próximo 16 de septiembre. El fiscal Luis Rafael Carrau Lebrón, de la Fiscalía de Carolina tiene a su cargo el procesamiento del caso.

Según la investigación de las autoridades, a cargo de la agente Yaritza Encarnación, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, el día de los hechos, Angélica María Lebrón De Jesús, de 42 años acompañaba a su hijo Jeyden Bermúdez Lebrón, de 14 años, y Kenny Yadiel Almonte Olea, de 16 años, quienes recaudaban fondos para un viaje deportivo de un equipo de baloncesto en la intersección de las carreteras PR-3 y la PR-188 en Canóvanas, cuando Pizarro Morales perdió el control del vehículo, un Suzuki Vitara rojo del 2008, atropellando a las tres víctimas.

Lebrón De Jesús y Bermúdez Lebrón fallecieron en el lugar como consecuencia de las heridas recibidas mientras Almonte Olea fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente falleció.

“Una madre y dos menores perdieron la vida en un incidente que dejó un dolor irreparable en sus familias y seres queridos. A las familias de Angélica, Kenny y Jeyden les expresamos nuestra solidaridad y respeto ante la difícil pérdida que han enfrentado. Este caso también nos recuerda la enorme responsabilidad que asumimos cada vez que conducimos un vehículo de motor y las consecuencias que puede tener una conducta imprudente en nuestras carreteras”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, en declaraciones escritas.