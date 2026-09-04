Un conductor perdió el control del volante y se precipitó de la autopista Luis A. Ferré por el área verde hacia la avenida Bairoa en Caguas por causas que se investigan.

La Oficina de Prensa de la Policía informó que la persona que manejaba un automóvil marca Hyundai color blanco, murió tras caer de una altura no precisada desde el kilómetro 17.5 de la PR-52.

Un tramo de la avenida se encuentra cerrado al tránsito.

Personal de la División de Patrullas de Autopista y Carreteras de Caguas, Unidades de Emergencia y el fiscal de turno se movilizaron a la escena