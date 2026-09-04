Un hombre murió en un accidente ocurrido mientras se recreaba en un bote a eso de las 2:16 de la tarde, en las inmediaciones de la Playa Buyé, en Cabo Rojo.

Según información preliminar, se recibió una llamada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 donde se indicó de lo sucedido. Al movilizarse los agentes del distrito encontraron que en el lugar murió un hombre de 48 años, residente de Nueva York, luego que recibió un golpe accidentalmente en el rostro cuando se lanzó de una chorrera desde la embarcación.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez investiga el caso junto al fiscal de turno.