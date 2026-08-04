Una fianza ascendente a $3,000, le fue impuesta a un hombre que se alega, le apuntó con un arma de fuego a tres agentes de la Policía, que realizaban un patrullaje preventivo, con un arma para la que tenía licencia.

Los hechos habrían ocurrido el 25 de julio en los predios del negocio El Consultorio, en la avenida Hostos en Ponce. Por estos hechos fue arrestado Jesús Alejandro Galarza Santiago, de 27 años y vecino del mencionado municipio, informó la Policía.

El caso fue presentado por el fiscal Guillermo Figueroa, ante el juez Laudelino Mulero Class, quien determinó causa para arresto. Galarza Santiago prestó la fianza y quedó en libertad hasta el 6 de agosto, cuando se celebrará la vista preliminar.

Del informe no se desprende si las autoridades ocuparon el arma de fuego con la que se alega, el hombre le habría apuntado a los agentes.