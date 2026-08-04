El autor del libro Rescatado para Rescatar, Alan Vicéns Lugo, de 36 años, fue arrestado al mediodía de ayer, lunes, tras apuñalar con un arma blanca a un hombre en los predios de un colmado en la barriada la Granja, en Utuado.

En la tarde de hoy, el juez Francisco Ortiz Caraballo, determinó causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato y violación a dos artículos de la Ley de Armas y le señaló una fianza de $200,000, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, teniente Lionel Romero Rivera.

Durante la investigación a cargo del agente Edgar Lamboy Rivera, adscrito a la División de Homicidios de Utuado, surgió que Vicéns Lugo estaba con su madre por el área y sin mediar palabras entró en el colmado donde apuñaló a Xavier Cruz Bermúdez, de 32 años, sin aparente motivo.

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El perjudicado que recibió heridas en el rostro, espalda y abdomen se encuentra recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

Alan Vicéns Lugo ( Suministrada )

Vicéns Lugo, es un exconfinado que cobró notoriedad al narrar su historia de conversión al cristianismo mientras cumplía una sentencia de 12 años de cárcel, lo que finalmente lo llevó a la fundación de un ministerio y ya no estaba perseverando en la fe.

El imputado fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

El caso fue consultado con la fiscal Amanda Cancel.