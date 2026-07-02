La Fiscalía de Caguas presentó cargos contra una conductora que se alega, provocó un accidente de tránsito en el que perdió la vida un motociclista de la Policía, el pasado siete de enero.

Contra Lillibeth Carrión Castro, de 20 años se radicó un cargo por conducir de forma negligente y temeraria cuando el dia antes mencionado, conducía una Honda CRV del 2019 por la avenida Rafael Cordero y alegadamente, rebasó un semáforo en rojo tras lo que realizó un viraje indebido, e impactó una motora Suzuki Boulevard del 2022, propiedad de la Policía de Puerto Rico y que era conducida por el policía Aníbal Morales Aponte, de 53 años y quien viajaba por su vía franca.

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Morales Aponte resultó con múltiples traumas corporales, a consecuencia de los cuales falleció siete días después en un hospital. La jueza María T. Hernández Calsada, del Tribunal de Caguas encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de $20,000 a Carrión Castro, la que prestó, tras lo que dó en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de julio.

“La pérdida del agente Aníbal Morales Aponte representa una profunda tragedia para su familia, sus compañeros en la Policía de Puerto Rico y para todo el servicio público. Ninguna familia debería enfrentar un desenlace como este a causa de una conducta negligente al volante. Conducir es una responsabilidad que exige prudencia y respeto por la vida de los demás. Cuando ese deber se incumple y provoca la muerte de una persona, corresponde al sistema de justicia investigar los hechos y exigir la responsabilidad que dispone la ley”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en declaraciones escritas.