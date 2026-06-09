( Suministrada por la Policía )

La jueza Yaritza Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, determinó hoy causa para arresto contra Fernando Díaz Torres, de 30 años, alias “Rata” por un crimen ocurrido el 21 de diciembre de 2021, señalándole una fianza de $1 millón.

Díaz Torres, fue encarcelado nuevamente en el Complejo Correccional de Bayamón, donde está preso por violación a la Ley de Armas.

El fiscal Darío Vissepó, le radicó cargos por asesinato en primer grado y violación a dos artículos de la Ley de Armas.

Los hechos ocurrieron a las 6:30 a.m. en la carretera PR-916, en el barrio Cerro Gordo en San Lorenzo, donde se alega que Díaz Torres disparó a Josué Alicea González, de 35 años, alias “Cascu”, ocasionándole la muerte, mientras este se encontraba frente a su residencia realizando labores de limpieza.

El crimen fue motivado por la venganza entre grupos rivales por el tráfico de drogas.

El caso fue investigado por el agente Wilfredo Burgos, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas.

La vista preliminar quedó pautada para el 17 de junio.