Cargos por robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, fueron radicados contra un individuo que fue arrestado el jueves, en momentos en que intentaba asaltar una casa de empeño en Moca.

El imputado fue identificado como Carlos J. Méndez Borges, de 37 años y vecino de San Sebastián.

Se alega que el jueves, a eso de las 5:45 de la tarde, dos individuos enmascarados penetraron por la puerta trasera de la casa de empeño Palacio de Oro, localizada en la PR-111, en el barrio Voladoras de Moca, y a punta de pistola, uno de ellos anunció el robo.

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En medio del atraco, el empleado alertó a la Policía, tras lo que varios uniformados adscritos al cuartel de Moca y la Unidad Preventiva de Aguadilla, llegaron al lugar, tras lo que los individuos intentaron huir, saltando una verja.

Estos se internaron en un área boscosa, donde la Policía logró detener a Méndez Borges. Al individuo alegadamente se le ocupó un bulto que contenía guantes, un jacket y una pistola.

El caso fue investigado por el agente Milton Soto Muñoz, de la División de Robos del CIC de Aguadilla, quien consultó el caso con la fiscal Milagros Gútin.

El imputado fue llevado ante el juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, quien encontró causa para arresto y le impuso $10 mil dólares de fianza, la que Méndez Borges prestó.

La vista preliminar fue señalada para el 22 de mayo.