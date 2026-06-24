Un hombre fue asesinado por impactos de bala en el área de la rampa de la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja, durante la celebración de la tradicional Noche de San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el crimen fue reportado a las 2:34 a.m. de este miércoles en la carretera PR-692, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre un incidente de violencia en el área donde se presume había personal de seguridad.

El occiso fue identificado como Jeremy Santiago Mañón, de 22 años y vecino de Vega Baja.

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La teoría que manejan los investigadores se inclina a que en el lugar surgió una pelea que culminó con el crimen del joven.

Como evidencia se recuperaron más de 26 casquillos de bala.

Santiago Mañón fue investigado por un incidente de violencia doméstica el año pasado, por lo que fue fichado, se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Durante el día de hoy se van a solicitar vídeos de seguridad de negocios aledaños que pudieron haber captado lo ocurrido.

El agente Miguel Barreto, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y la fiscal Alexandra Villamar, investigaron la escena.