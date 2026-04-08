( Suministrada por la Policía )

Las autoridades buscan a Ana Martínez Delgado, 53 años, quien fue reportada desaparecida por su hijo, quien la vio por última vez el 30 de marzo, tras salir de su residencia en la urbanización Villa Barcelona, en Barceloneta y no regresó.

Martínez Delgado, se fue del hogar en la madrugada, manejando su vehículo marca Mitsubishi Lancer, color blanco, de cuatro puertas, del año 2004 y con tablilla FXT-785.

La mujer fue descrita como de tez blanca, ojos color marrón, cabello castaño, 5’5″ de estatura, 140 libras de peso. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

El caso es investigado por el agente Alexander Irizarry Astor, de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.

Si la ha visto llame al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1450 y 1451 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.