( Sumininistrada / Policía de Puerto Rico )

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre que figura como sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor.

De acuerdo con la pesquisa, la querellante de 69 años fue contactada mediante llamadas telefónicas y mensajes de textos en los que le indican que su hijo, quien falleció, mantenía una deuda pendiente de pago.

Posteriormente, el individuo que aparece en la imagen de este reportaje, alegadamente, acudió a la residencia de la mujer, donde le entregó la cantidad de $4,000 en efectivo.

El CIC de Guayama busca a este hombre como sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor al solicitarle dinero por una presunta deuda de su hijo fallecido. ( Suministrada por la Policía )

Si posee información que ayude al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse al teléfono (787) 866-2020, extensiones 1550, 1451 y 1620 y procurar al agente Carlos Rodríguez.

Además, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.